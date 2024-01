Aseguradoras con mayor confiabilidad

A pesar de que 24 de las 25 aseguradoras de la evaluación y supervisión del producto “Seguro de Automóvil Residente” cumplieron con la norma en la materia de transparencia financiera y calidad de la información para los usuarios, solo 12 compañías obtuvieron una calificación de 10. La delegación en Chiapas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) hizo transparente la información para ayudarte a elegir la mejor opción en seguros de autos.

Análisis

La Comisión analizó los documentos contractuales e información que utilizan las instituciones de seguros con los usuarios y cómo ellos cumplen con la normatividad aplicable, lo cual se efectúa requiriendo expedientes de clientes: carátula de póliza, solicitud, condiciones generales, endosos, recibo de pago de primas o facturas y folletos de derechos del asegurado.

También verificó la página de internet y la publicidad, para ver la consistencia y que no haya lugar a confusiones. Después informó a las instituciones sobre los incumplimientos normativos detectados, mediante oficios del programa de cumplimiento forzoso, con el propósito de que aclaren o solventen dichas irregularidades.

Aclaratorias

Las instituciones de seguros aclararon los incumplimientos reportados y llevaron a cabo los cambios ordenados. Mientras que la Condusef analizó la documentación enviada por las instituciones y determinó si dejaban sin efecto las observaciones, o en caso de subsistir las irregularidades, modificar la medida correctiva.

Como resultado final de la supervisión y corregidas las irregularidades detectadas, 12 compañías obtuvieron una calificación de 10 y solamente una reprobó.

Las de mayor calificación fueron: ANA Compañía de Seguros, S. A. de C. V.; Allianz México, S. A., Compañía de Seguros; Aseguradora Patrimonial Daños, S. A.; BBVA Seguros México, S. A. de C. V., Grupo Financiero BBVA México; Chubb Seguros México, S. A.; Grupo Nacional Provincial (GNP), S. A. B.

Por igual HDI Seguros, S. A. de C. V.; Primero Seguros, S. A. de C. V.; Seguros Afirme, S. A. de C. V., Afirme Grupo Financiero; Seguros Atlas, S. A.; Seguros Sura, S. A. de C. V., y Zurich, Compañía de Seguros, S. A.

Con un empate de 7.6 se encuentran: Seguros Banorte, S. A. de C. V., Grupo Financiero Banorte, y Seguros Inbursa, S. A., Grupo Financiero Inbursa. Mientras que El Águila Compañía de Seguros, S. A. de C. V. y Quálitas Compañía de Seguros, S. A. de C. V. tienen un 7 de calificación.