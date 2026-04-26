Aseguradoras, las más afectadas por reforma fiscal

A partir de este año, las aseguradoras tienen prohibido trasladar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los insumos y servicios que paguen para atender un siniestro; es decir, que tendrán que pagar este impuesto en todo lo que gasten para atender a sus clientes.

Néstor Gabriel López, consultor fiscal y patrimonial, explicó que el IVA trasladado por proveedores en siniestros ya no es recuperable por la aseguradora, esto fue aprobado por el Senado de la República en 2025.

Dijo que cuando las aseguradoras hacen frente a un siniestro, les genera costos del proveedor más el IVA que este les traslada; entonces ese impuesto que pagan, dentro del que estas cobran, lo restan, para después entregarlo al fisco.

La autoridad planteó que si pagan un siniestro, de automóviles por ejemplo, ya no lo pueden acreditar, eso conlleva a que consideren esos costos en sus estadísticas o métricas para establecer el precio de las pólizas. Así habrá más recaudación tributaria por IVA.

Aumentos

El sector de las aseguradoras es uno de los mejores organizados en México, lo que pudo pasar es que se pusieron de acuerdo para subirle al costo de los seguros, ya sea gradual o no para no afectar la demanda, por lo que el consumidor final estará asumiendo esos costos.

“Sin duda esto trajo o traerá un tema inflacionario, se ha dicho que con un impacto en las pólizas entre un 10 y 20 %, considerando que no todos los seguros causan IVA en los servicios, como el de vida o gastos médicos”.

Esto se agrava en las empresas más vulnerables, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 99 % de las unidades empresariales en el país. Además de otros sectores que están obligados a contratar seguros.