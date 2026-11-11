Aseguran a diez ejemplares de vida silvestre

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró precautoriamente a diez ejemplares de vida silvestre en una comercializadora ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, luego de que el establecimiento no pudiera acreditar la legal procedencia de los animales.

Durante una visita de inspección, personal de la dependencia localizó nueve ejemplares de especies exóticas y uno nativo, entre ellos una tarántula mexicana de rodillas rojas (Brachypelma smithi), dos falsas tortugas mapa (Graptemys pseudogeographica) y siete pericos australianos (Melopsittacus undulatus).

Ante la falta de documentación que comprobara su procedencia legal, la Procuraduría determinó aplicar el aseguramiento precautorio de los diez animales, como medida para prevenir posibles daños a las especies y sus hábitats, con fundamento en el artículo 170, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Entre los ejemplares destaca la tarántula mexicana de rodillas rojas, debido a que se encuentra catalogada como amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y está incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Esta clasificación contempla especies cuyo comercio debe mantenerse bajo controles estrictos, debido a que podrían llegar a encontrarse en peligro de extinción si no se regula su aprovechamiento.

La Profepa señaló que contar con documentos que acrediten la legal procedencia de los ejemplares es fundamental para verificar que su posesión y manejo cumplan con la legislación ambiental vigente.

Finalmente, informó que dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades y las medidas que procedan en este caso.