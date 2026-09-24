Aseguran casa del diseñador Alberto López

La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró la casa del artesano y diseñador tsotsil, Alberto López Gómez, quien desde hace varios años adeuda 572 mil 800 pesos a 14 artesanas indígenas del municipio de Aldama, quienes le entregaron huipiles, rebozos, vestidos, gabanes, blusas, bufandas, caminos de mesa y otras piezas.

Vecinos del tradicional barrio de El Cerrillo, de San Cristóbal, dijeron que dos patrullas y cuatro vehículos más llegaron la noche del martes a la vivienda de Alberto, que se ubica en la calle Simojovel y colocaron los sellos de “asegurado”.

La FGE no había informado hasta la noche de este miércoles sobre la colocación de los sellos y si en el interior de la vivienda habían personas o no.

Al enterarse de la acción de la FGE, las 14 mujeres agraviadas afirmaron que “lo que queremos es que se haga justicia y que Alberto nos pague lo que nos debe, porque ya pasó mucho tiempo y sólo nos estuvo engañando”.

Cobros extras

Agregaron que, además, le van a exigir que les pague el dos por ciento adicional del monto total que les adeuda, por los gastos que han realizado para movilizarse y exigir a las autoridades que actúen.

Las artesanas denunciaron públicamente en marzo que Alberto, quien también es originario de Aldama, les adeuda 572 mil 800 pesos debido a cientos de piezas que le entregaron para su venta o para pedidos especiales, como uno que en noviembre de 2022 le hizo la NFL (National Football League) de Estados Unidos.

Como las autoridades no actuaban en contra de Alberto, cuya marca es Kuxul pok (prenda viva), hace más de un mes interpusieron una denuncia formal ante la FGE.

López Gómez cobró fama hace algunos años, luego de participar en distintos eventos nacionales e internacionales, como la Fashion Week (Semana de la Moda) en Estados Unidos, evento bianual al que acuden diseñadores y casas de moda.

Abiertas al diálogo

Tras el aseguramiento de su casa, las artesanas señalaron este miércoles que están dispuestas a platicar con Alberto.

Dijeron desconocer si el diseñador estaba habitando la propiedad, pero afirmaron que “sus amigos entran y salen. Parece que él no estaba en la casa, ya lo sacaron las autoridades porque tiene el respaldo de la Fiscalía Indígena”.

Las mujeres afirmaron que incluso están dispuestas a escuchar propuestas de posibles soluciones, porque “sabemos que tiene propiedades y aceptaríamos un cambio. Lo que queremos es que ya nos pague, aunque se ve que no tiene interés. Nos ha venido engañando. Pero ojalá que ahora sí se haga justicia”.