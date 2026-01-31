Aseguran continuidad del servicio de recolección

Luego del paro de labores de cerca de 200 trabajadores de Veolia, el presidente municipal, Ángel Torres, aseguró que el servicio de recolección de basura en Tuxtla Gutiérrez se restableció de forma normal y que el conflicto laboral fue atendido mediante el diálogo entre la empresa y sus empleados.

El edil explicó que el conflicto se dio directamente entre la empresa y sus trabajadores, por lo que el Ayuntamiento se mantuvo al margen del proceso, aunque fungió como facilitador para que se diera el diálogo entre ambas partes.

“Son temas que se dan entre empresas y trabajadores. Nosotros somos ajenos a esa situación; sin embargo, los directivos de Veolia estuvieron aquí, se atendió el tema y ayer mismo se reanudaron los servicios”, señaló.

Labores

Subrayó que los camiones recolectores trabajaron incluso hasta la madrugada para recuperar las horas perdidas, lo que permitió normalizar el servicio y mantener la ciudad limpia.

Además, destacó que Veolia ha prestado el servicio de recolección de basura en el municipio durante aproximadamente 20 años, por lo que se trata de una actividad prioritaria para el funcionamiento de la ciudad.

“Hoy la ciudad ya está limpia y estamos trabajando de manera normal con este servicio que es tan importante para nosotros. Hay tranquilidad para las colonias”, afirmó.

Asimismo, agradeció tanto a los directivos de la empresa como a los trabajadores por llegar a acuerdos, subrayando que el diálogo y la conciliación fueron claves para resolver el conflicto en beneficio de la ciudadanía.

Finalmente, Ángel Torres confirmó que el contrato de concesión con Veolia concluye en junio de este año, por lo que el Ayuntamiento ya realiza el análisis correspondiente para definir un nuevo contrato mediante un proceso de licitación, el cual será turnado al Cabildo para que las y los regidores tomen la decisión final.