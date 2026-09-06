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Aseguran dos unidades de transporte irregular

Septiembre 06 del 2026
Los vehículos tenían calcas tipo federal. Manuel Martínez
Los vehículos tenían calcas tipo federal. Manuel Martínez

Autoridades sancionaron dos unidades del servicio público que cubren la ruta Comitán-San Cristóbal y San Cristóbal-Chanal, por incumplir con la documentación requerida por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas.

En la acción realizada en San Cristóbal de Las Casas participaron autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del estado, a través del personal de la oficina de enlace.

Fue un operativo de inspección y combate al pirataje para garantizar un servicio seguro a las y los usuarios que toman estas unidades de diversas rutas que circulan en carreteras y calles del valle de jovel.

La Delegación de Enlace San Cristóbal, en coordinación con personal de Tránsito y Policía municipal, desplegó un Operativo de Inspección y Vigilancia sobre el periférico norte-poniente, y sur de la ciudad, con resultado de dos unidades sancionadas.

Las unidades tipo colectivo con calcas de la SCT ruta Comitán-San Cristóbal, y San Cristóbal-Chanal, fueron remitidas al corralón por incumplir con la documentación requerida por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas.

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