Aseguran dos unidades de transporte irregular

Autoridades sancionaron dos unidades del servicio público que cubren la ruta Comitán-San Cristóbal y San Cristóbal-Chanal, por incumplir con la documentación requerida por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas.

En la acción realizada en San Cristóbal de Las Casas participaron autoridades de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del estado, a través del personal de la oficina de enlace.

Fue un operativo de inspección y combate al pirataje para garantizar un servicio seguro a las y los usuarios que toman estas unidades de diversas rutas que circulan en carreteras y calles del valle de jovel.

La Delegación de Enlace San Cristóbal, en coordinación con personal de Tránsito y Policía municipal, desplegó un Operativo de Inspección y Vigilancia sobre el periférico norte-poniente, y sur de la ciudad, con resultado de dos unidades sancionadas.

Las unidades tipo colectivo con calcas de la SCT ruta Comitán-San Cristóbal, y San Cristóbal-Chanal, fueron remitidas al corralón por incumplir con la documentación requerida por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas.