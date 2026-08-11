Aseguran estación de gas por falta de permisos

Autoridades de los tres niveles de gobierno clausuraron una estación de gas de uso doméstico en la comunidad de Jechtoch, Zinacantán, por no contar con los permisos correspondientes.

Tras las denuncias ciudadanas, la autoridad procedió a la suspensión de actividades de la estación de gas, por la instalación de un tanque de manera clandestina.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y estatal preventiva participaron en la acción en coordinación con autoridades de la región.

Durante la inspección, los encargados del lugar no presentaron la documentación ni los permisos correspondientes que acrediten su legal funcionamiento y de seguridad obligatoria, se informó.

Hasta el cierre de la información no había un comunicado oficial y sí hubo personas detenidas. Tras el operativo, quedó vigilancia permanente en el lugar del tanque asegurado.