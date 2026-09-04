Aseguran mototaxis “piratas” en la Costa

Autoridades estatales y federales desplegaron un amplio operativo de combate al pirataje en el transporte público en la región Costa de Chiapas, por lo que una docena de mototaxis fueron asegurados al no contar con la documentación correspondiente.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado, las acciones fueron encabezadas por la Secretaría de Movilidad y Transporte, realizando las revisiones en el municipio de Acapetahua.

Apoyados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y Policía Municipal, se efectuaron las acciones, por lo que las unidades aseguradas fueron enviadas a un corralón oficial y puestas a disposición de la autoridad competente.

Objetivo

Indicaron que la finalidad es combatir los delitos y garantizar la seguridad y la paz, para lo cual continuarán las acciones en otros municipios de la región de la Costa y Soconusco.

Y es que se han incrementado las quejas de transportistas concesionados sobre la operación de unidades “piratas”.