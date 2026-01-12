Aseguran taxi oficial que daba servicio en InDrive

Una unidad oficial concesionada para prestar el servicio de taxi fue asegurada por personal de la Secretaría de Movilidad y Transportes, el vehículo con los colores, número y placas oficiales fue sorprendida cuando llevaba a bordo pasajeros pero lo hacía a través de la plataforma digital InDrive, lo que implica una irregularidad y su consecuente sanción porque en Tapachula la única plataforma de transporte permitida por la autoridad es la de DiDi Taxi que también funciona necesariamente con vehículos del servicio público de pasaje.

La información señala que la autoridad mantiene vigente operativos en distintos puntos de la ciudad y atiende denuncias para cumplir con la ley, y esta permite exclusivamente el uso de la plataforma digital autorizada de DiDi Taxi con unidades concesionadas por lo que cualquier otra plataforma distinta será sancionada.

La unidad asegurada y enviada al corralón según los datos al costado de esta se encuentra marcada como móvil 05, placas de circulación 78 21BHK, Confort Elite Servicio Premium y con teléfonos de contacto uno con clave Lada 564, código de área no registrado en México y por lo tanto puede que este tenga origen un número de teléfono de un país extranjero y el otro número con lada local.

Con anterioridad el personal de la SMyT y de instituciones de seguridad detuvieron durante un operativo conjunto un vehículo particular con placas del estado de Chiapas conducido por un extranjero que simulaba el servicio de taxi y que utilizaba también la plataforma InDrive, con la doble irregularidad de no ser concesionado y con una plataforma no autorizada.

El servicio de InDrive opera de manera irregular en Tapachula, por lo que las unidades, aunque sean concesionadas que den servicio a través de APP no autorizadas van a ser aseguradas a través de operativos que se mantienen vigentes para dar cumplimiento a la ley.