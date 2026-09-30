Aseguran unidades de transporte irregulares

Por operar fuera de la ley, tres unidades fueron retenidas y remitidas al corralón durante un operativo contra el transporte irregular realizado en el crucero San Pablo, sobre la salida de San Cristóbal hacia Comitán.

Ante las constantes denuncias ciudadanas y transportistas concesionados, se realizó el operativo que estuvo a cargo de la Secretaría de Movilidad y Transporte, a través de la Delegación Región Altos, en coordinación con la Dirección de Tránsito del Estado y la Guardia Estatal Preventiva.

Infringían ley

Las autoridades informaron que esta acción se realizó con el objetivo de detectar unidades que circulan sin cumplir con la documentación establecida en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas.

Durante la jornada fueron revisadas decenas de unidades que circulaban por esta vía, de las cuales dos vehículos tipo colectivo y un automóvil Nissan Tsuru fueron sancionados y trasladados al corralón por incumplir con los requisitos legales para prestar el servicio.

La dependencia informó que estos operativos continuarán en distintos puntos de la región para combatir el transporte irregular y verificar que las unidades cuenten con la documentación correspondiente.