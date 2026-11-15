Aseguran unidades irregulares en Berriozábal

El operativo contra el transporte público irregular tuvo como resultado el aseguramiento de 14 unidades en su modalidad de mototaxi en el municipio de Berriozábal, esto, por incumplimiento de la Ley de Movilidad y Transporte y su Reglamento del Estado de Chiapas.

De acuerdo con datos recabados, en el municipio transitan más de mil 500 mototaxis, varios de ellos con números repetidos y sin pertenecer a ninguna coalición, además, sin contar con folio ni número económico que otorga la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) en coordinación con el Ayuntamiento.

Operación conjunta

Las acciones de retiro se realizó apoyado de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y SMyT, quienes en una revisión rutinaria detuvieron a quienes no contaban con la documentación solicitada por lo que procedieron al aseguramiento y retiro de las unidades.

Esta situación generó alerta en los grupos de WhatsApp de conductores quienes se resguardaron por temor a ser detenidos y ante la multa que se les impone, la cual asciende a varios miles de pesos por incumplir con el reglamento.

Mediante un video que circula en redes sociales se pudo apreciar el momento en el que uno de los choferes detenidos emprendió la huida al ver el operativo de las autoridades, este no pudo se alcanzado por ningún patrullero o elementos de seguridad que se encontraba en la zona.

Por su parte, la SMyT, aseguró en su escrito que las acciones se mantendrán en cualquier lugar donde sea detectada la operatividad irregular para establecer el orden social, la seguridad y la legalidad en el transporte público, mediante acciones coordinadas en pro de la ciudadanía.