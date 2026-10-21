Aseguran Urvan pirata en ruta Talismán-Tapachula

Personal de la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT) aseguró una unidad tipo Urvan color blanca con franjas rojas y azules, con placas particulares, fue sorprendida prestando servicio a pasajeros en la ruta Talismán-Tapachula, por lo que ante la irregularidad fue puesta a disposición de la autoridad.

Se trata de la unidad con placas DSK-984-K, a nombre de una supuesta empresa denominada “Cooperativa de Transportes Talismán”, la cual, aunque está emplacada como servicio particular a nombre de persona moral, era utilizada para simular servicio público de pasaje en tramos federales y estatales sin contar con la concesión ni los permisos correspondientes.

La empresa propietaria sin permisos para dar el servicio de transporte presuntamente cuenta con la protección de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), que es un gremio que agrupa a transportistas y operadores de carga en el país.