Dos vehículos del servicio de transporte público fueron asegurados por la autoridad durante un operativo interinstitucional realizado en las horas recientes en distintos puntos de San Cristóbal de Las Casas, como parte de las acciones para combatir el “pirataje”.

En el operativo participaron autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como personal de la Secretaría de Movilidad y Transporte, a través de la Delegación de Enlace Región Altos.

Las unidades aseguradas son: un choche tipo Sentra y otro Aveo, las cuales fueron remitidos a un corralón por no contar con la documentación requerida por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas.

Por su parte, algunos transportistas manifestaron su inconformidad por el aseguramiento de los vehículos, al señalar que la documentación y las placas se encuentran en trámite para su liberación.