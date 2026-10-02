Aseguraron 513 armas en el estado durante 2025

En Chiapas se aseguraron 513 armas de fuego durante 2025, según el reporte de la Fiscalía General de la República (FGR) incluido en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal (CNPJF-E) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra corresponde a aseguramientos realizados en territorio chiapaneco por instituciones federales y estatales. Del total, 253 fueron cortas, 243 largas y 17 de fabricación artesanal.

A nivel nacional se aseguraron 23 mil 384 armas, además de dos millones 358 mil 335 municiones de uso común, 614 granadas y 99 lanzagranadas, cifra que representa una disminución de 3.5 % respecto a 2024. Sinaloa mantiene la histórica batuta con el mayor número de aseguramientos, ante un registro de tres mil 11 armas, el 12.9 % del total nacional.

Carpetas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas, por su parte, abrió mil 720 nuevas carpetas de investigación en 2025. De ellas, seis mil 839 derivaron en determinaciones en la etapa inicial y dos mil 620 en la complementaria. Al cierre del año quedaron cuatro mil 466 procedimientos pendientes de concluir.

Los delitos registrados en la entidad sumaron 13 mil 55. De estos, dos mil 24 corresponden a la FGR y 11 mil 31 a la fiscalía estatal. Chiapas concentró el 0.6 por ciento del total nacional, muy por debajo del Estado de México (360 mil 876) y Ciudad de México (219 mil 409).

Homicidio y feminicidio

Las víctimas de homicidio y feminicidio registradas en Chiapas fueron mil 289, distribuidos en: 369 por homicidio doloso, 856 por culposo y 64 por feminicidio. La cifra es menor a la de Guanajuato (tres mil 979), Estado de México (tres mil 207) y Sinaloa (dos mil 878).

En personas imputadas, es decir, detenidas y señaladas como probables responsables de un delito, pero que aún no han sido juzgadas ni sentenciadas, Chiapas registró 13 mil 885, distribuidos en mil 840 mujeres, 11 mil 2 hombres y mil tres sin identificación de sexo. Se formularon mil 264 imputaciones y se vinculó a proceso a mil 29 personas.