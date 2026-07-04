Asesinan a comandante de El Machete

Un hombre identificado como Fernando Ruiz, uno de los comandantes del grupo de Autodefensas El Machete en el municipio de Chenalhó, fue asesinado a balazos este viernes, informaron fuentes oficiales.

Hechos

Dijeron que los hechos sucedieron por la tarde en la comunidad de La Esperanza, colindante con Pantelhó, adonde la víctima había asistido como invitada a un torneo de basquetbol.

Agregaron que en los hechos también resultó herida de bala una menor de edad, aunque no dieron detalles sobre su estado de salud.

Explicaron que al terminar el torneo Ruiz salió a comprar un refresco a una tienda y ahí fue agredido a balazos, por lo que falleció instantáneamente.

Según las fuentes, Ruiz era originario de la localidad de Polhó, municipio de Chenalhó, donde se desempeña como uno de los comandantes de El Machete.

Otros ataques

Las fuentes recordaron que cerca de la misma comunidad de La Esperanza fue emboscado hace varios días el presidente de Pantelhó, Julio Pérez Pérez, pero resultó ileso.

Luego del asesinato de Ruiz, la Fiscalía General del Justicia inició la carpeta de investigación correspondiente para investigar el caso y deslindar responsabilidades.