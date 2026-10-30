Asesinan a defensor de derechos humanos

La tarde del miércoles 28 de octubre, el defensor de derechos humanos, Reynaldo Pérez Pérez, fue asesinado por dos hombres armados en un taller mecánico ubicado en la comunidad Yabteclum, Chenalhó.

Según el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, después de que los sujetos se le acercaran, se habría accionado un arma corta calibre 9 mm. Cuestionado sobre las versiones difundidas que indicaban alrededor de siete disparos, el fiscal dijo que aún se mantenían en la recolección de indicios.

¿Quién fue Reynaldo Pérez?

A lo largo de más de una década, Reynaldo Pérez Pérez se dedicó a acompañar distintos casos de violaciones a derechos humanos, entre ellos el desplazamiento forzado de Santa Marta, Chenalhó, del cual también fue víctima.

A finales de septiembre de este año, Reynaldo Pérez organizó una protesta pública en la capital del Estado, donde los desplazados de Santa Marta expusieron su situación actual.

Investigación

A dos horas de que se diera el hecho, el fiscal se movilizó a San Cristóbal por acuerdo de la Mesa de Paz encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien, dijo, “le encargó supervisar con especial atención las investigaciones”.

A su llegada, indicó que hasta el momento este es un hecho aislado. “No es un tema en el que hasta este momento podamos establecer que hay un conflicto político social”, dijo, aunque insistió en que seguirán a la espera de más datos.

Después de los hechos, pobladores informaron sobre la presencia de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

Reacciones

A través de un comunicado urgente firmado por “Defensores de Derechos Humanos Chiapas”, recordaron que en vida Reynaldo Pérez denunció de manera directa y pública que su vida corría peligro.

Subrayaron que el defensor hizo señalamientos formales de los grupos delictivos que operan en la región, como los de “Tzanembolom”, “Los Herrera” y “Los Ratones”, incluso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), generadores de violencia, despojo y terror en los municipios de Chenalhó y Pantelhó.

Por lo mismo, exigieron una investigación integral, así como un reconocimiento de la crisis que persiste en la zona, al mismo tiempo pidieron una garantía de medidas de protección efectiva para la población.

Por su parte, la Red Intercultural de Abogadas de Chiapas exigió medidas de protección para su esposa e hijo, quien, según versiones difundidas, habría estado con el defensor al momento del ataque, después de que por llamada fuera citado al taller mecánico.

Reconocen su labor

Asimismo, la Red reconoció la labor de Reynaldo Pérez, incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras desde el 13 de junio de 2023, y quien, indican, “hizo frente a la violencia que durante años ha despojado de su patrimonio a familias tsotsiles, bajo la sombra de la corrupción y el abandono”.

Fue mencionado ayer jueves durante la audiencia sostenida ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de personas defensoras, donde se reiteró que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para realizar esta actividad.

Cabe señalar que hace una semana, una comisión del Gobierno acudió a la región de los Altos para realizar una “Mesa de Paz” en la comunidad de Tzanembolom, entre los municipios de Chenalhó y Pantelhó, después de que pobladores denunciaran estar retenidos bajo amenaza.

En el encuentro participaron el fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, y el jefe de la oficina del gobernador, Fernando Bermúdez.