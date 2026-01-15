Asesinan al secretario del comisariado ejidal

El secretario del comisariado ejidal del Tila, perteneciente al municipio del mismo nombre, Julio César Pérez Pérez, fue asesinado de ocho balazos, presuntamente por disputas internas, informaron pobladores de ese lugar.

Explicaron que los hechos sucedieron el pasado lunes a las 7 de la noche en la localidad de Nicolás Bravo, situada a entre 5 y 10 minutos del poblado de Tila, donde hasta hace varios años funcionó la cabecera municipal.

Agregaron que las diferencias entre Pérez Pérez y los agresores se generaron porque él se desempeñaba como enlace con el ayuntamiento para el arreglo de una carretera en la zona, con lo que algunos habitantes no están de acuerdo.

“Lo que se sabe en el pueblo es que uno de los agresores es presuntamente un hombre identificado como José del Carmen Jiménez, quien es buscado por la policía, ya que tiene orden de aprehensión”, manifestaron los pobladores consultados.

Otro caso similar

Recordaron que integrantes de ese mismo grupo asesinaron a balazos el 10 de septiembre pasado a José Pérez Martínez, quien se desempeñaba como presidente del comisariado autónomo.

Dijeron que el homicidio de Pérez Pérez sucedió justo cuando los pobladores del municipio y de otras partes del país celebran al Señor de Tila, cuya fiesta principal tendrá lugar este jueves 15 de enero.

“El santuario del Señor de Tila es visitado cada año por miles de personas que tienen mucha fe y esta ocasión no ha sido la excepción, ya que mucha gente, sobre todo de estados del sureste ha estado llegando desde el 6 de enero en que comenzaron las festividades”, expresaron.

Señalaron que el asesinato del secretario del comisariado “generó un poco de inquietud, pero ahora ya está tranquila la situación, sobre todo porque siguen la presencia y los patrullajes de las fuerzas de seguridad de los tres niveles”.

Los habitantes que proporcionaron la información también comentaron que “no ha sido fácil recobrar la paz” en Tila, después de que en junio de 2024 dos grupos antagónicos se enfrentaron, con resultado de tres muertos, cuatro heridos, 17 casas y 21 vehículos quemados, además de varios miles de desplazados.

“A un año y medio de aquellos hechos podemos decir que la pacificación se ha recuperado en un 80 o 90 por ciento, gracias a la intervención de las autoridades federales y estatales”, expresaron.