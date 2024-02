Asesino de mascotas tiene que ser castigado

“Es terrible lo que está haciendo. ¿No le da remordimiento de conciencia o de corazón todo lo que está provocando, matando a los seres inofensivos que a nadie están molestando?”, es el mensaje que emite Alondra a quien sea el responsable de la masacre de inocentes mascotas y perros callejeros en una colonia de Tuxtla Gutiérrez.

La joven es una de las propietarias de las mascotas que fueron asesinadas en la colonia Linda Vista Shanká, donde ya suman más de 35 canes envenenados.

Vecinos

Elizabeth Valencia expuso que las y los vecinos están molestos porque han sido conscientes de la protección a sus mascotas.

“Es una situación muy lamentable la que se ha presentado desde el 20 de diciembre a la fecha, hemos encontrado muertos por envenenamiento a más de 35 animalitos y perritos. No sabemos quién es el culpable. En esta cuadra (15 de Septiembre), se presume que estaría el causante de dichos actos, pero hasta que no tengamos certeza no podemos señalar y exigir su castigo”, indicó la habitante.

Explicó que se dieron cuenta de la situación porque forman parte de un grupo de vecinos que ayudan a los perritos esterilizándolos y dándoles sus pastillas, y por lo tanto, se vuelven perritos comunitarios.

Explicó que tan solo en la calle 16 de Septiembre mataron a más de 10 perritos, por lo que se dieron cuenta de la situación, pues no era nada normal que todos los días aparecieran cuerpos inertes en las calles.

Pruebas

Algunos de los vecinos pudieron grabar videos de los momentos de agonía de las mascotas.

Reportó que tan solo el viernes pasado aparecieron al menos tres gatitos muertos, incluso las y los vecinos pudieron ver a la persona que les dio la comida con veneno.

Ante este cruel hecho, los vecinos de inmediato intervinieron y lograron salvarle la vida de uno de ellos.

Incluso este lunes, un gato sin vida se pudo encontrar en la calle 14 de Septiembre, como muestra de la crueldad con la que se está actuando en contra de los animales.

Aseveró que la situación podría calificarse como un intento de homicidio, por el acto de poner alimentos con veneno en la vía pública, debido a que podría pasar algún niño, alguna persona, e ingerirlo, lo que llevaría el problema a otro nivel.

A decir de la vocera de los vecinos, el incremento en la muerte de animales callejeros y mascotas no está vinculado al incremento de robos o asaltos en la zona; este ha sido uno de los mecanismos utilizados por los ladrones en otras ocasiones.

Sobre la sanción que esperan para el responsable, afirmó: “Cárcel, es lo que pedimos, porque si nosotros llegamos a saber quién es la persona, créanme que hay mucha gente en este tiempo que simpatiza con la causa de los animales… y si nosotros damos a saber quién es la persona, podemos generar violencia hacia esa persona, pero no queremos eso, queremos que las autoridades hagan su trabajo”.