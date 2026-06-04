Asipona tiene nuevo director

Con más de 20 años de experiencia en los sectores marítimo portuario, naval y de seguridad marítima, fue designado como director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Puerto Chiapas (Asipona), Javier García Bonilla.

Este asumió el cargo a partir del 01 de junio, en sustitución de Mateo Arzate Loza, quien permanecía en el cargo desde enero del año 2023, dando un fuerte impulso al desarrollo marítimo regional.

Mediante un comunicado, la Asipona de Puerto Chiapas, señaló que “García Bonilla ha destacado por su liderazgo en proyectos estratégicos de alcance nacional e internacional, así como por su compromiso con el fortalecimiento institucional y el desarrollo portuario”.

Estableció que se busca continuar con el crecimiento, la competitividad y la consolidación de Puerto Chiapas como un punto estratégico para el comercio, el turismo y la conectividad del sur-sureste del país.

En el puerto chiapaneco, en los últimos años se realizan diversas obras, como la construcción del edificio administrativo de la Asipona, dragado de mantenimiento en el canal principal y dársenas, la renovación y actualización de señalamientos marítimos, la prolongación de vías férreas, así como la ampliación de las escolleras, entre otros.