Asiste a aniversario de la promulgación de la Constitución

Al asistir a la conmemoración del “106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917”, encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas mencionó que el 5 de febrero de 1917 fue un parteaguas en el campo de los derechos humanos, derechos sociales y el respeto a la democracia, siendo esta Constitución una carta magna de vanguardia a nivel mundial.

Luego del acto cívico realizado en el Teatro de la República en la ciudad Santiago de Querétaro, Querétaro, el mandatario chiapaneco Rutilio Escandón Cadenas expresó que en una democracia genuina se procura el bien común, y en el siglo XXI se han dado reformas de gran calado en materia de seguridad, justicia penal y derechos humanos; y a iniciativa del presidente López Obrador, los derechos a becas, pensiones y apoyos económicos a personas adultas mayores.

Progreso como acto de conciencia

Mencionó que para la progresión histórica de una nación se necesitan verdaderas sacudidas de conciencia, y mediante la actividad política se busca la seguridad, la prosperidad y el bienestar de los gobernados; por ello, dijo Escandón Cadenas, el presidente de la República, con su visión del humanismo mexicano, está impulsando el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

“Servir y trabajar para el beneficio de la nación es un honor, y desde Chiapas impulsamos la consolidación y la victoria de la Cuarta Transformación de la vida pública. Estamos gobernando con un nuevo régimen político y con un marco jurídico de mayor eficacia, porque tenemos claro que la acción política genuina implica lealtad al pueblo, a la nación y a la democracia”, apuntó.

Constitución es sinónimo de unidad

Refirió que, a 106 años de su promulgación, esta ley suprema es también un símbolo patrio, como el himno, el escudo y la bandera nacional: “Nuestra Constitución representa la unidad y la solidaridad de las y los mexicanos”.

En su mensaje durante la ceremonia conmemorativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Constitución de 1917 se inspira en los principios de libertad de conciencia y manifestación de ideas, democracia, legalidad, división de poderes, Estado laico y derechos humanos, por lo que se debe seguir luchando con estos ideales de la Revolución Mexicana consagrados en dicho documento.

Vigencia política para hacer historia

“La política es hacer historia, transformar, y ello implica pugnar siempre por lo que es justo y parece imposible alcanzar; si no se lucha en forma sostenida por convertir los sueños en realidad, no hay práctica política que valga la pena, ni transformación posible, ni diferencia sustancial entre la vida y la nada. La Constitución de 1917 no ha muerto, vive en la transformación del México libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días”, enfatizó el mandatario federal.

Cabe señalar que en esta conmemoración estuvieron presentes: la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña; los presidentes de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta Mier, y de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda; el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri; integrantes del gabinete del Gobierno de México; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México; así como gobernadoras y gobernadores, senadoras, senadores, diputadas y diputados.