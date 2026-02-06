Asiste a ceremonia de aniversario de la Carta Magna

En el marco de la ceremonia cívica conmemorativa por el CIX aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encabezada, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, por la secretaria general de Gobierno, Dulce María Rodríguez Ovando; el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, participó como orador oficial, destacando la vigencia histórica, jurídica y moral de nuestra Carta Magna.

Durante su mensaje en el recinto legislativo, Moreno Guillén señaló que la Constitución representa la Revolución Mexicana hecha ley, y subrayó que más allá de su dimensión normativa, mantiene una profunda vigencia moral, al sostener los valores de libertad, democracia y justicia que dan sentido a la vida pública del país. Indicó que, a más de un siglo de su promulgación, la Constitución sigue siendo el testamento de quienes dieron, y continúan dando, su vida por un México más justo.

Unión

Asimismo, expresó que la Constitución recuerda que México es una comunidad unida por el derecho, la educación y la igualdad, con una aspiración permanente de justicia y seguridad para todas y todos. En este sentido, enfatizó que honrar la Constitución implica cumplirla, defenderla y actualizarla, para garantizar que ningún mexicano ni mexicana quede atrás o carezca de oportunidades.

Finalmente, el magistrado presidente concluyó su mensaje, afirmando que el respeto al orden constitucional es la base de la convivencia democrática, cerrando con una máxima que guía al Estado de Derecho: “Sobre la Constitución nada, bajo la Constitución todo”.

En esta ceremonia se contó además con la participación de la presidenta del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, diputada Alejandra Gómez Mendoza, y con la asistencia del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Guillén Guillén, así como las y los diputados integrantes del H. Congreso del Estado y miembros de las Fuerzas Armadas.