Asiste a colocación de primera piedra del Colegio Hampton

En el marco de su gira de trabajo por el municipio de Comitán de Domínguez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la colocación de la primera piedra del Colegio Hampton Comitán, un proyecto que representa un avance significativo para la educación en el municipio y en la región.

Durante el acto, el mandatario reconoció la inversión realizada por el sector empresarial, así como la calidad de las instalaciones y los beneficios que este centro educativo traerá tanto en la formación académica como en la generación de empleos. En este contexto, aseguró que su gobierno trabaja de manera permanente para que Chiapas continúe avanzando en todos los ámbitos.

“Estamos dando todo el esfuerzo, con todo el amor y con toda la pasión para hacer de Chiapas no solo un estado seguro para vivir, sino un estado próspero. Estoy convencido de que la educación nos va a dar prosperidad, y esto para mí es prosperidad compartida: formar a nuevas generaciones”, expresó.

Llamado

Asimismo, convocó a que, una vez que el colegio inicie operaciones, se sume a las acciones de alfabetización del programa Chiapas Puede, al considerar que esta estrategia permitirá construir un mejor futuro para las y los chiapanecos.

Por su parte, el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, destacó que la contribución a la educación a través de espacios con instalaciones de primer nivel, como el Colegio Hampton, transformará el mapa educativo de Comitán. Reconoció la inversión impulsada por 12 socios provenientes de distintos municipios del estado, la cual permitirá la generación de 70 empleos directos y tendrá capacidad para atender a 370 alumnas y alumnos, desde nivel maternal hasta preparatoria, consolidándose como un proyecto integral que fortalece el futuro de Chiapas.

El presidente municipal de Comitán de Domínguez, Mario Antonio Guillén Domínguez, subrayó que la colocación de la primera piedra del Colegio Hampton simboliza esperanza, visión y confianza para el municipio, al tratarse de un proyecto educativo impulsado por empresarias y empresarios chiapanecos que contribuye al desarrollo educativo y al crecimiento de la localidad.

En representación de las y los inversionistas del Colegio Hampton Comitán, Javier Albores Peralta señaló que las condiciones de seguridad y progreso que hoy se viven en Chiapas fueron determinantes para concretar esta inversión, así como otros proyectos de infraestructura comercial, habitacional y de servicios médicos. Enfatizó que la confianza del sector empresarial se traduce en inversiones que respaldan el trabajo del gobernador Eduardo Ramírez y se suman a su compromiso con la educación, mediante un colegio cuya misión es formar niñas y niños con un profundo amor por Chiapas.

A su vez, el director general del Colegio Hampton, José Alberto Posada Mora, agradeció la confianza depositada por las y los inversionistas para instalar en Comitán un plantel de esta familia educativa, comprometida con la formación integral de niñas, niños y jóvenes, vinculados a su entorno y orientados a convertirse en personas dinámicas, creativas y reflexivas. Puntualizó que existen inversiones que trascienden lo ordinario al buscar el bien común y generar un antes y un después en la transformación de vidas.

Más tarde, el gobernador recorrió las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) número 108, institución que recientemente cumplió 50 años de vida. En ese marco, se comprometió a respaldar a este plantel con la construcción de sanitarios, así como la rehabilitación de talleres, salones y laboratorios, a fin de dotar a las y los estudiantes de espacios dignos que favorezcan su aprendizaje.