Asiste a conmemoración del Día de la Bandera

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto a autoridades militares y civiles, participó en la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera en el estado de Chiapas, encabezada de manera simultánea en la Ciudad de México por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras el acto cívico, donde se realizó el abanderamiento y la toma de protesta de las bandas de guerra y escoltas de diversos planteles educativos, Ramírez Aguilar expresó que honrar la bandera es reconocer la historia y la grandeza de la nación mexicana. Asimismo, destacó que el lábaro patrio ondea hoy como símbolo de un país fuerte, independiente y soberano.