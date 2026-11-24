El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la Ceremonia Conmemorativa del 201 Aniversario de la Consolidación de la Independencia de México en la Mar, realizada en Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula. Tras agradecer la invitación del comandante de la Vigésima Segunda Zona Naval, vicealmirante Ángel Núñez de la Huerta, el mandatario reconoció la trayectoria de la Armada de México, que durante 201 años ha servido a la patria con honor y lealtad.