Asiste a incineración de narcóticos en Zona Militar

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, asistió a la incineración de narcóticos y destrucción de objetos en la 36.ª Zona Militar, convocado por el general de Brigada, Nezahualcóyotl Albarrán Mendoza, comandante de la Zona Militar.

El funcionario estatal reconoció el trabajo coordinado que realiza el Ejército Mexicano en el estado de Chiapas para el combate a los delitos que laceran la integridad física y patrimonial de la ciudadanía en general.

Estrategia

Al tiempo de ser testigo de la incineración de narcóticos y destrucción de objetos, Aparicio Avendaño señaló que en Chiapas se trabaja de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno, como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para establecer las estrategias de seguridad, prevención y combate al delito, además de proximidad social.

Al evento acudieron el contralmirante infante de Marina de Estado Mayor, Alejandro Estrada Hernández; la fiscal federal en el estado de Chiapas, María Eugenia García Macías; el fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Juan Daniel Cerrillo Huerta; el comandante de base de operaciones de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), el inspector Miguel Ruiz Duran; y el secretario de Seguridad de Tapachula, Manuel Alejandro Lluch García.

Compromiso

La SSP refrenda el compromiso de establecer estrategias de seguridad y vigilancia para mantener al estado de Chiapas entre las entidades con menor incidencia delictiva y brindar las condiciones de seguridad para la población local, transeúnte y foránea.