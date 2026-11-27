Con el propósito de fortalecer el trabajo institucional para mejorar el modelo educativo virtual por campos de conocimiento, la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Indra Ruth Toledo Coutiño, participa en la Segunda Reunión Nacional de Coordinaciones Estatales de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) 2026, efectuado en la Ciudad de México los días 26 y 27 de noviembre.

El encuentro reúne a responsables de las coordinaciones estatales de este sistema educativo y tiene como objetivo proporcionar asistencia académica, técnica y pedagógica, así como rediseñar las estrategias que favorezcan el desarrollo de los planes y programas escolares, conforme a las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En el evento, convocado por el titular de la Dirección General de Bachillerato (DGB) del Gobierno de México, Uladimir Valdez Pereznuñez, y María Teresa Cortés Fiesco, coordinadora de los Colegios de Bachilleres de los Estados (Cobaes), se revisan las actualizaciones académicas-administrativas y líneas de trabajo en general para el 2027.

Creado en 1997, el modelo EMSaD surgió como una alternativa para ampliar la cobertura del bachillerato en localidades con menos de cinco mil habitantes y condiciones de marginación o aislamiento geográfico. Actualmente tiene presencia en 31 entidades federativas, con mil 219 centros educativos, seis mil 600 docentes y una matrícula de 137 mil 870 estudiantes.