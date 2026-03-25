Asiste Ejecutivo a Jornada Camina por el Autismo

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Autismo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la señora Sofía Espinoza Abarca al arranque de la Jornada Estatal Camina por el Autismo, donde refrendó el compromiso de su gobierno de trabajar de la mano con la sociedad civil para impulsar políticas públicas sensibles y humanistas que garanticen atención integral, bienestar y mejores condiciones de vida para niñas y niños con autismo.

“La agenda de gobierno atiende los temas importantes y urgentes, y la atención del autismo es una de nuestras prioridades. Tengan la certeza de que estoy listo para gestionar y apoyar hasta donde el presupuesto lo permita. Trabajaremos juntos, porque comprender y atender este tema requiere una visión más social y menos gubernamental. Hagámoslo en conjunto para alcanzar metas visibles”, expresó.

Objetivo del programa

El mandatario señaló que estas jornadas buscan fortalecer la concientización sobre la inclusión y el acompañamiento a las personas con autismo. Asimismo, reconoció el trabajo de especialistas del DIF Chiapas y del Centro de Autismo DIF TEAyuda, quienes brindan apoyo fundamental a las familias en la atención de niñas y niños.

Por su parte, la señora Sofía Espinoza Abarca enfatizó que este espacio invita a reflexionar y a construir una sociedad más empática e incluyente, donde la diversidad sea valorada como una fortaleza. Manifestó su reconocimiento a madres y padres que acompañan diariamente a sus hijas e hijos con amor y determinación, y reiteró que desde el DIF Chiapas se continuará fortaleciendo la atención, el acompañamiento y las oportunidades para la niñez.

“Que este mes sea un punto de partida para escuchar sin juzgar y para construir espacios donde todas y todos se sientan vistos, respetados, valientes y valiosos, porque la inclusión no es un acto extraordinario, es una decisión cotidiana”, agregó. Asimismo, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez como un aliado sensible y comprometido con estas causas, y puntualizó que, con su respaldo, será posible ampliar terapias, programas y espacios de atención.

Refrendan compromiso

La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, reconoció las acciones emprendidas en Chiapas en torno a este tema y refrendó su compromiso de seguir legislando con enfoque humanista en favor de los sectores en situación de vulnerabilidad. Subrayó que estas actividades contribuyen a sensibilizar a la población sobre el trastorno del espectro autista.

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, indicó que esta jornada impulsa la visibilización y atención del autismo desde un enfoque de derechos e inclusión. Precisó que no se trata de una enfermedad, sino de una condición del neurodesarrollo, caracterizada por una forma distinta de percibir y relacionarse con el entorno, así como por talentos y capacidades únicas. Además, destacó los avances logrados en la entidad mediante la ley estatal del autismo, orientada a fortalecer la detección oportuna y la atención integral.

A su vez, la directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, reconoció la sensibilidad y el compromiso social del gobernador Eduardo Ramírez y de la señora Sofía Espinoza, y subrayó que esta jornada refleja el esfuerzo conjunto para construir una sociedad incluyente, a partir de un trabajo constante entre todos los sectores.

La coordinadora del Centro de Autismo DIF TEAyuda, Kandy Brizeth López Ochoa, agradeció el respaldo del gobierno estatal para impulsar este tipo de iniciativas y reconoció la labor de las familias que promueven la inclusión, la empatía y el respeto. Explicó que esta jornada busca abrir espacios de escucha, aprendizaje y sensibilización, para comprender el autismo desde distintas perspectivas y a lo largo de todas las etapas de la vida, con la aspiración de traducir este intercambio en acciones y oportunidades reales.