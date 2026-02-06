Asiste ERA a conmemoración del 109 Aniversario de la Constitución de 1917

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la conmemoración del 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, realizada en el histórico Teatro de la República, en el estado de Querétaro.

Profundo amor a México

Al término del acto solemne, el mandatario reconoció a la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas por su profundo amor a México y por la defensa permanente de los derechos de la nación.

"Es un honor caminar de la mano con una líder visionaria que todos los días trabaja por un México más justo para todas y todos", expresó Ramírez Aguilar.