Asiste ERA a encendido del Árbol de Navidad

En un ambiente lleno de alegría y fraternidad, junto a las familias, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el tradicional encendido del Árbol de Navidad en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, una celebración que impulsa la unidad, la convivencia pacífica y el fortalecimiento del humanismo, valores que contribuyen a construir un Chiapas más próspero, justo e igualitario.

Acompañado por la señora Sofía Espinoza Abarca y sus hijas Renata y Grecia Ramírez Espinoza; por el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González, y su esposa Rosario González Hernández; así como por la coordinadora estatal de la Guardia Nacional (GN), Inés Meléndez Estrada, el mandatario destacó el trabajo conjunto que han consolidado autoridades federales y estatales en favor de la seguridad y la paz en Chiapas.

“Esta paz que hoy respiramos, sin duda, se la debemos a nuestras Fuerzas Armadas que, de manera coordinada, trabajan todos los días por el bienestar de Chiapas y de México”, señaló, al invitar a las chiapanecas y los chiapanecos a disfrutar de las festividades decembrinas con respeto, solidaridad, armonía y felicidad.

En este contexto, Ramírez Aguilar reconoció el compromiso y la entrega de su secretario privado, restablecimiento; del jefe de la Oficina de la Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; y de la coordinadora de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado, Anjuli Acosta Guillén, así como de todas las personas que hicieron posible esta actividad.

Por su parte, Antonio Ramos Farías agradeció el respaldo del gobernador y el acompañamiento constante del personal involucrado en este evento. Asimismo, compartió sus mejores deseos por una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2026, subrayando que estas acciones fortalecen la unidad y abonan a un clima de paz.

En medio de luces de colores y elementos emblemáticos, se desarrolló el programa musical a cargo de la banda de música de la VII Región Militar y del ensamble Mexipon, dirigido por la maestra Keiko Kotoku, entre otras expresiones culturales y artísticas que dieron inicio al espíritu navideño en Chiapas.

Asistieron a este acto el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez; y el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, entre otros.