Asiste ERA a la apertura del Hotel del Maestro

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañó al secretario general de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Oved Balderas Tovilla, a la inauguración del Hotel del Maestro, en Tuxtla Gutiérrez, donde reconoció la labor de maestras y maestros en favor de la educación en Chiapas y destacó que este logro representa una conquista en la defensa de sus derechos laborales.

En este contexto, el mandatario afirmó que cumplirá su compromiso de atender las necesidades del sector educativo y avanzar en la justicia laboral para el magisterio chiapaneco. Detalló que su administración ha avanzado en la cobertura de pagos pendientes a docentes interinos y personas jubiladas, adeudos que se arrastraban desde años atrás.

Asimismo, subrayó que mantiene una relación de respeto, diálogo y colaboración con las representaciones sindicales, con el propósito de fortalecer el sistema educativo en la entidad.