Asiste ERA al CXIII aniversario del Ejército Mexicano

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la conmemoración del CXIII Aniversario del Ejército Mexicano, donde reconoció la valentía, lealtad y compromiso de las mujeres y los hombres que integran esta institución encargada de salvaguardar la soberanía nacional. En ese marco, expresó su gratitud a las Fuerzas Armadas por el respaldo permanente que brindan a Chiapas en la construcción de la paz y el fortalecimiento de la seguridad.