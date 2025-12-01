Asiste ERA al informe de Rocío Nahle en Veracruz

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la presentación del Primer Informe de Gobierno de la mandataria de Veracruz, Rocío Nahle García, primera mujer en encabezar la gubernatura de esa entidad, a quien reconoció por el gran trabajo que realiza en beneficio de las veracruzanas y los veracruzanos.

Ramírez Aguilar resaltó la labor sensible, humanista y, sobre todo, incansable que su homóloga ha impulsado mediante acciones y proyectos prioritarios orientados a promover el desarrollo y el bienestar de su pueblo.

Compromiso

“Estoy seguro de que, con su dedicación y su compromiso con la justicia social y la igualdad, Veracruz seguirá transformándose en un estado más próspero. ¡Mucho éxito, gobernadora Rocío Nahle!”, expresó.

Al presentar los avances de su primer año de administración, la gobernadora Rocío Nahle subrayó la firma de convenios de Gobernanza y Paz Social con los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Puntualizó que estos acuerdos han permitido consolidar acciones conjuntas en beneficio de las y los ciudadanos.