Asiste ERA al Segundo Informe de Sheinbaum

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, rindió su Segundo Informe de Gobierno, en el que enfatizó que, a 23 meses del inicio de su administración, se ha consolidado un proyecto que nace desde abajo y coloca en el centro la igualdad, la justicia y el bienestar. “Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo, que es nuestro camino y es nuestro destino. ¡Que viva nuestra independencia! ¡Que viva México!”.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal sostuvo que el país avanza con dignidad, gracias a que trabaja con honestidad y cuenta con la fuerza de su pueblo. Entre los resultados de su administración, señaló la estabilidad de la economía nacional y el cuidado de los recursos públicos, así como las acciones emprendidas en materia de educación, infraestructura, vivienda, salud y soberanía energética, además de los programas dirigidos a las mujeres y a los pueblos originarios y afromexicanos.

Caminos

Al referirse al proyecto de mejoramiento y ampliación de la red carretera del país, Claudia Sheinbaum destacó los principales ejes que se desarrollan en los corredores del Golfo de México y del Pacífico, entre ellos, la carretera Ocosingo-Palenque, que se construye en el estado de Chiapas.

Tras el informe, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar resaltó los resultados de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en favor del bienestar y la prosperidad de las mexicanas y los mexicanos. Asimismo, valoró su liderazgo, honestidad, profundo amor al pueblo y compromiso con la transformación de México.

“A dos años de gobierno, ha demostrado que, cuando se camina junto a la gente, la transformación se siente y da resultados. Por eso cuenta con el respaldo y cariño del pueblo de México”, expresó el mandatario al reiterar su agradecimiento a la presidenta por la cercanía y el apoyo que brinda al pueblo de Chiapas, especialmente a los sectores que más lo necesitan.

Ramírez Aguilar aseguró que el gobierno de la Nueva ERA mantendrá la coordinación y cooperación con la Federación, con el propósito de contribuir a la construcción de un México con justicia y bienestar.