Asiste Lenia Batres a inauguración de sistema eléctrico

Invitada por Carmen Guillén y los dirigentes de la colonia 5 de Marzo, la ministra Lenia Batres llegó para festejar que se ha instalado servicio de luz en esta zona que beneficiará a 537 personas. Esto después de reiteradas gestiones a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Batres dijo que los habitantes han padecido múltiples problemas porque no se ha podido regularizar la situación de los terrenos que se han declarado área natural protegida. No obstante esta declaración, la zona sigue afrontando constantes amenazas a sus humedales.

Compromiso

Durante una gira el año pasado, Batres hizo el compromiso de regresar a conocer los humedales en persona. Dijo que fue en un evento en la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) donde le expusieron la situación de estas zonas.

Lenia Batres indicó que recientemente la Suprema Corte ha atraído varios casos de justicia ambiental, entre los que se cuenta el derecho al agua, al mismo tiempo que ella, en lo particular, quiere asentar criterios sobre lo que se ha nombrado el derecho a la ciudad, es decir, el derecho a que todos los ciudadanos disfruten de una estructura adecuada, como las calles y las áreas comunes.

Enfatizó que el derecho no es territorial, y que alguien que lleva más de 30 años viviendo en la ciudad tiene el mismo derecho que alguien recién nacido. Al día, dijo, un ciudadano debería gozar de 50 metros cúbicos de agua.

Batres señaló el tema de Ricardo Salinas Pliego como ejemplo de cómo los impuestos sirven para ofrecer los servicios que por bastante tiempo careció la colonia 5 de Marzo.