En representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Luis Pedrero González, asistió a la ceremonia de entrega de la Medalla a la Excelencia Empresarial AMMJE Tuxtla Gutiérrez 2026, organizada por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), en reconocimiento al talento, liderazgo y trayectoria de las mujeres empresarias.

Durante su intervención, Pedrero González destacó que la AMMJE representa un movimiento colectivo de mujeres que, con tenacidad, determinación y visión empresarial, contribuyen a transformar su entorno, generar oportunidades laborales y fortalecer el desarrollo económico de Chiapas.

“Queremos trabajar de la mano con ustedes. El gobernador todos los días está pensando en cómo ayudar, en cómo generar las condiciones para que más de ustedes se atrevan a ser empresarias, a generar empleos y apostar a seguir creyendo por nuestro querido Chiapas”, expresó.

Integrantes

En particular, AMMJE Tuxtla Gutiérrez agrupa a 115 empresarias que generan alrededor de 900 empleos directos en sectores como gastronomía, construcción, moda, belleza y bienestar, hogar y decoración, consultoría y servicios profesionales.

En el marco de la ceremonia, la presidenta de AMMJE Tuxtla Gutiérrez y delegada nacional Suroeste, Laura García Ochoa, hizo entrega del Distintivo AMMJE a la maestra Dulce María Rodríguez Ovando, así como de la Medalla a la Excelencia Empresarial AMMJE Tuxtla 2026 a Tania Berenice Santíz Díaz, propietaria de Pasionaria Florería’s y galardonada de la noche.