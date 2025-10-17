Asiste Moreno Guillén a Congreso Nacional en SCLC

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en el 30° Congreso Nacional de Magistradas y Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), realizado en San Cristóbal de Las Casas, en un encuentro que reunió a juristas, académicos, académicas y especialistas de todo el país.

Durante este evento, organizado en el marco del 89 aniversario del TFJA y encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar junto al magistrado presidente de dicho Tribunal, Guillermo Valls Esponda, se destacó la importancia de promover una justicia más cercana, pronta y empática, capaz de responder con sensibilidad a las necesidades de la ciudadanía.

Espacio de reflexión

Al respecto, Moreno Guillén reconoció que los espacios de reflexión y colaboración interinstitucional y académica, fortalecen el sistema de justicia mexicano, tanto federal como estatal, y consolidan una nueva era de humanismo, con trabajo conjunto en favor de las y los chiapanecos.