Asiste Moreno Guillén a inicio del Festival Coyatoc 2026

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén asistió como invitado a la ceremonia de inauguración de la octava edición del Festival Coyatoc 2026, encabezada por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Miguel Ángel Blass Gutiérrez.

Gran participación

La Calzada de las Personas Ilustres, en Tuxtla Gutiérrez, fue el espacio idóneo que reunió diversos stands con la participación de emprendimientos locales, quienes mostraron productos y expresiones representativas de la cultura zoque.

Asistentes

Estuvieron presentes, la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo; así como servidoras y servidores estatales y municipales, quienes junto a las familias disfrutaron de todo lo que este festival ofrece.