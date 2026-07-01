Asiste Unach a mesa de trabajo de la ASF y Anuies

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, participó en la mesa de trabajo convocada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que estuvieron presentes integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

El encuentro, realizado en la Ciudad de México, fue encabezado por el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel y el secretario general ejecutivo de la Anuies, Luis Armando González Placencia.

En este marco, se suscribió un convenio de colaboración entre ambas instancias con el propósito de fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, la colaboración técnica y el intercambio de información.

Acuerdos

Durante la reunión, en la que participaron las y los titulares de 30 universidades públicas estatales del país, también se acordaron estrategias orientadas al fortalecimiento de la transparencia y el adecuado manejo de los recursos públicos, así como acciones para combatir la corrupción e impulsar la participación ciudadana.

Entre los temas abordados destacó la incorporación de estudiantes universitarios a programas de estancias y formación dentro de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el objetivo de fortalecer su experiencia profesional y contribuir a la formación de una nueva generación comprometida con la rendición de cuentas y el servicio público.

Al respecto, el rector Oswaldo Chacón Rojas destacó la importancia de que las instituciones de Educación Superior estrechen vínculos de cooperación con instancias federales, que le permitan a las juventudes acceder a espacios que complementen el aprendizaje de las aulas.