Asiste Yamil Melgar a encuentro encabezado por Harfuch

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, asistió al encuentro de seguridad encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, Omar García Harfuch. Este evento se suma a las estrategias de seguridad que ha implementado el gobernador Eduardo Ramírez, las cuales han permitido que Tapachula pase de ser el primer lugar en percepción de inseguridad al lugar número 15, generando así mayor confianza en la sociedad.

“Me dio mucho gusto saludar hoy en la primera Asamblea Ordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal 2025 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La coordinación, comunicación y confianza entre los tres órdenes de gobierno suma al proyecto que nuestro gobernador, Eduardo Ramírez, ha instaurado en Chiapas para lograr la paz y la seguridad. Tapachula se fortalece en materia de seguridad pública”, destacó el alcalde Melgar Bravo.

Destacan colaboración

Durante la reunión, el edil enfatizó la importancia de la colaboración entre las diferentes instancias de gobierno para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. En este encuentro también participó la presidenta de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci, quien reafirmó el compromiso de las autoridades municipales en la implementación de medidas efectivas para combatir la delincuencia.

El evento abordó acciones concretas enfocadas en el fortalecimiento de la seguridad pública, destacando la implementación del Plan de Trabajo 2025–2030 para mejorar los modelos de policía y justicia cívica, así como la aprobación de los nuevos estatutos de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.