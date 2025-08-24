Asistencia humanitaria: manos que dan esperanza

Recientemente se conmemoró el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, el cual no solo es una fecha, sino un eco de solidaridad que atraviesa fronteras y une a desconocidos bajo una misma causa: ayudar a quien más lo necesita.

Cada 19 de agosto se celebra esta importante labor. Hoy mientras millones de personas enfrentan desplazamientos forzados, el impacto de la violencia y la migración, la asistencia humanitaria se convierte en un faro de esperanza.

Miran a Chiapas

Según datos de la ONU, en esa fecha conmemorativa, organizaciones civiles, brigadas y colectivos internacionales han puesto la mirada en Chiapas, una de las entidades con mayores retos sociales y humanitarios del país.

De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el estado enfrenta un escenario complejo: comunidades indígenas en situación de desplazamiento y marginación y miles de migrantes en tránsito que llegan a la frontera Sur, en busca de refugio y mejores oportunidades.

Peticiones de asilo

“Ante esta realidad, la asistencia humanitaria se ha vuelto un pilar para garantizar el derecho a la vida y la dignidad. Tan solo en 2024 más de 100 mil solicitantes de asilo fueron registrados en Chiapas, principalmente en Tapachula.

A ello se suman las caravanas migrantes que atraviesan el estado, donde organismos como la Cruz Roja, albergues, entre otros, ofrecen alimentación, atención médica, espacios de descanso y acompañamiento legal”, explica la Comar.

Es importante destacar que la asistencia no solo se limitó a la población migrante, también en municipios de Chenalhó y Pantelhó, muchas familias desplazadas recibieron apoyo en refugios temporales y fueron atendidas por brigadas médicas y colectivos solidarios.