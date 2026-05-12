Asociación de locutores desconoce a directora

Las distintas delegaciones chiapanecas de la Asociación Nacional de Locutores de México desconocieron a la dirigencia nacional de la organización, a cargo de Rosalía Buaún Sánchez, esto después que Enoc Hernández Cruz, quien se ostenta como coordinador Nacional de Relaciones Públicas, diera a conocer la decisión de disolver las delegaciones.

Comunicado

Así lo dieron a conocer a través de un comunicado elaborado tras una reunión general y en el que declaran que “no nos sumamos ni formamos parte de estas estrategias de uso y abuso de nuestra representatividad gremial, ciudadana y profesional”.

Asimismo, informaron que exhortaran a las demás delegaciones estatales en todo el país para que revisen, según sus propios estatutos, “la perpetua permanencia de quien se presente como presidenta nacional” desde hace 29 años, Rosalía Buaún.

En ese sentido, también desconocieron al coordinador Nacional de Relaciones Públicas, Enoc Hernández, a quien señalan como “personero enviado con fines y propósitos aviesos, dado el clima social y político preelectoral que vive el estado”.

Gremio

Entre las delegaciones firmantes se encuentra la de San Cristóbal, a cargo de la locutora Laura Bonifaz, así como la de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Comitán y el coordinador de delegaciones, Víctor Manuel Cruz Roque.