Asociación impulsa talleres de capacitación

La Asociación “Mujeres Libres” impulsa talleres gratuitos con una jornada integral para mujeres que contará con especialistas en diversas áreas, asesoría legal y acompañamiento emocional, la cual dará inicio este próximo 28 de julio.

La fundadora y presidenta de la agrupación, María del Carmen López Álvarez, dijo que los talleres y servicios brindados durante la jornada serán totalmente gratuitos y tienen como objetivo brindar a las mujeres de la región herramientas prácticas, asesoría legal y acompañamiento emocional.

López Álvarez detalló que el evento se llevará a cabo en la palapa de la colonia Óscar Torres Pancardo (petrolera), a partir de las 10:00 de la mañana, donde recibirán a todas las mujeres que deseen participar en estas jornadas de aprendizaje.

Dijo que dentro de los talleres que se realizarán se podrá elegir el que más les gustaría desarrollar, ya que la oferta de capacitación es amplia y abarca tanto el desarrollo de habilidades artesanales y de emprendimiento como el cuidado personal.

Entre las actividades programadas se encuentran: gelish, pedicura, elaboración de piñatas, repostería, bisutería, aplicación de keratina, diseño de cejas con henna, así como asesoría jurídica y de manera destacada atención psicológica.

Durante los eventos estarán presentes los psicólogos que puedan llevar a cabo charlas, enfatizando la relevancia del apoyo emocional en los espacios que impulsa la asociación.

López Álvarez hizo hincapié en que cada taller será impartido por maestras especializadas en la materia, lo que garantiza la calidad y el valor del aprendizaje que recibirán las participantes.

Por su parte, reconoció el respaldo de las mujeres que integran el equipo de la asociación y extendió una invitación a todas las mujeres de Reforma para que acudan a la cita y aprovechen los servicios que se ofrecerán.