Asociación intenta condicionar entrega de apoyos sociales

La asociación local Red Autismo Chiapas fue señalada de intentar condicionar la entrega de programas sociales de Gobierno del Estado a cambio de afiliarse al grupo.

Así lo señaló la señora Amayrani Morgan quien explicó esta asociación expuso a padres de familia de personas con autismo que, para acceder a diversos programas sociales como el de maestras sombras gratis deberían afiliarse a su asociación.

Sin embargo, al constatar la información en la Secretaría de Educación se comprobó que los apoyos ya están programados y apegados a la reforma estatal a la Ley de Autismo, de manera gratuita y libre sin necesidad de pertenecer a ninguna agrupación

Llamado

En este sentido, dijo tratarse de un engaño afirmar que solamente quienes se afilien a la asociación pueden obtener los beneficios, por lo que llamó a la ciudadanía a no caer en trampas.

Asimismo, añadió que también se les pidió adquirir una credencial de identificación de ese grupo, que cuesta cien pesos, una condición falsa para acceder a los programas sociales que emanan de la propia Ley de Autismo de manera pública para todas y todos los chiapanecos.