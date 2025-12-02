Asociaciones sin fines de lucro, vital para la economía

El Inegi dio a conocer los resultados de la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México, en los que se revela que en 2024 este sector generó un millón 46 mil 284 millones de pesos, es decir, 3.3 % del PIB del total de la economía. A nivel estatal, estas instituciones aportaron el 5.3 % al total de la economía chiapaneca.

Las que más aportan

Las instituciones sin fines de lucro de Chiapas destacan junto a las de Oaxaca, Morelos y Nayarit por ser las que más aportan a las economías estatales. Mientras que las instituciones de Campeche, Nuevo León y San Luis Potosí son lo que menos aportan a sus estados.

En los resultados se observa que las asociaciones con mayor aportación son las que se dedican a la enseñanza e investigación, con un 39.8 % del PIB del sector. A este le siguieron los rubros relacionados a la religión, desarrollo y vivienda, salud y defensa de derechos.

A nivel general, las instituciones sin fines de lucro requirieron de 3 millones 317 mil 622 puestos de trabajo ocupados, lo que equivalió a 8.4 % de los puestos totales de la economía mexicana durante 2024. De estos trabajos, poco más de la mitad fueron remunerados, mientras que la otra parte fueron personas voluntarias.

Por último, el comunicado del Inegi indica que desde 2008, este sector ha crecido 2.5 % anualmente.