Asombra nube cavum a zona metropolitana

Jesús Ernesto Velázquez López, ingeniero en Electrónica e integrante del colectivo “Chiapas Metero”, dio detalles sobre el fenómeno en el cielo que sorprendió a Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades la mañana de ayer miércoles, a lo que su nombre científico corresponde a Altocumulus Stratiformis Translucidus Cavum.

Velázquez detalló el fenómeno surgido cuando gotas de agua, que forman la nube, presentan glaciación, debido a que en forma de partículas de hielo caen (precipitan), lo que genera un claro y estelas de precipitación (llamadas virgas) o nubes cirrus, situándose al centro mismo.

“El origen de este rasgo pudo ser el paso de un avión dentro de la nube. Por si fuera poco, los cristales de hielo en el cavum refractan la luz solar generando un parhelio, el cual se observa casi al centro del claro”, aclaró.

El especialista recordó el frente frío recién ocurrido, lo que generó un descenso de la temperatura en la atmósfera, cuyas acumulaciones se encuentran cercanas a los cero grados Celsius.

“Sobre esta nube, el agujero que se observó no es la nube en sí, sino un rasgo de la nube con altos cúmulos que se formaron previamente”, explicó.

El experto consideró inusual la mecánica de la formación de la nube, al punto de que en 11 años de observación y especialización de la meteorología nunca había visto dicho fenómenos en la capital chiapaneca; por tanto, Velazquez López consideró al fenómeno como trascendente, o al menos único durante los últimos años.

Reacciones

Al mismo tiempo, los posteos en redes sociales —aparte de maravillarse con el fenómeno— aludían a posibles consecuencias telúricas o por mediación divina apocalíptica, a lo que el especialista descartó:

“No, definitivamente no, o sea, no hay ninguna relación, al menos comprobada científicamente, sobre lo que observamos en las nubes y lo que pasa adentro de la corteza de la Tierra; entonces nada qué ver, aunque se ponga rojo el cielo, aunque aparezcan nubes raras, no hay una relación que nos indique que algo va a pasar”, añadió.

Por último, el especialista habló sobre el proyecto de divulgación científica “Chiapas Metero”, cuya misión ha sido compartir datos sobre meteorología, los estados del tiempo y pronóstico de la región, así como el análisis de cosas particulares como la que se apreció ayer.

“Precisamente para fomentar la cultura meteorológica en nuestra región, que de pronto es un tanto olvidada, y pues estamos así como en una región altamente sísmica, también es una región meteorológicamente importante e interesante, que de pronto no lo tomamos tanto en cuenta”, reflexionó.