Aspirantes a encargos deben consolidar la 4T

“Quienes aspiren a un encargo de representación popular dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) deben tener deseos de trabajar para y con la gente, al mismo tiempo que deben buscar que, tanto en el estado como en los municipios, esté presente la Cuarta Transformación”, expuso el consejero local y nacional de Morena, Marcelo Toledo Cruz

“Yo siempre he dicho, aquí no estamos solamente los buenos y del otro lado los malos; yo creo que las características no son solo para el movimiento, sino que para el ciudadano es que haya transparencia, que haya disciplina, que haya deseos de trabajar para la gente y con la gente, y que se tenga un deseo de que en realidad se pueda decir que en Chiapas está la Cuarta Transformación, que en nuestros municipios está la Cuarta Transformación y que podamos consolidar esto”, destacó.

Lo anterior debido a que en la primera semana de diciembre deberán ser las inscripciones de quienes deseen participar para ocupar cargos en una presidencia municipal o en una diputación local.

Registro de aspirantes

Y recordó que hace un par de semanas se llevó a cabo el registro para las personas que deseen participar en las diputaciones federales, y en esta semana se está llevando a cabo para las diputaciones locales plurinominales, así es como marcan los tiempos la convocatoria.

Sobre sus aspiraciones a nivel personal, reconoció que ha estado formando parte en los cursos que solicita el Instituto Nacional de Formación Política, que son requisitos indispensables para poder participar, que tiene que ver con la filosofía del movimiento, los movimientos sociales de nuestro país, de nuestro continente y movimientos sociales alrededor del mundo.

“Me he ocupado en tiempo para poder cumplir con los requisitos que marca la convocatoria. Tengo entendido de que muchos compañeros y compañeras están al pendiente de las fechas de apertura de estos procesos”, concluyó.