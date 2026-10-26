Aspirantes no deberán ser deudores ni violentadores

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, se pronunció respecto a los hombres que buscan algún puesto de elección popular y que han estado inscritos en el padrón de violentadores o señalados de ser deudores alimentarios; recordó que las reformas aprobadas en la materia ya son efectivas para el proceso electoral de 2027.

“Ustedes saben que ya nuestras normas jurídicas, nuestras leyes, nosotros reformamos aquí en el Congreso precisamente para que puedan tener todas las constancias donde se verifique que no sean deudores alimentarios, que no tengan sentencias firmes de delitos. Y bueno, nosotros evidentemente estaremos vigilantes también de que se cumplan todos y cada uno de ellos”, señaló.

La legisladora subrayó que todas estas leyes ya aprobadas son afectivas en este proceso electoral del 2027 e invitó a los aspirantes a cumplir con cada uno de los requisitos.

Asimismo, hizo un llamado a que prevalezca “la moralidad y la ética por encima de todos los intereses particulares”.

Castillo Atristain dejó claro que el Congreso del Estado mantendrá vigilancia sobre el cumplimiento de los requisitos legales por parte de quienes buscan participar en las próximas elecciones.