Asume Andrea Negrón dirigencia de MC

La diputada local y presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Seguridad Social del Congreso del Estado, Andrea Negrón Sánchez, encabeza una nueva etapa para Movimiento Ciudadano (MC) en Chiapas, al ser designada como dirigente estatal del partido.

La designación ocurre en un momento clave para el partido, que busca consolidar su presencia territorial y ampliar su base ciudadana de cara al proceso electoral de 2027.

De acuerdo con autoridades, la llegada de Negrón Sánchez representa la continuidad de una estrategia nacional enfocada en impulsar liderazgos jóvenes, con experiencia legislativa y cercanía con las causas sociales.

Perfil

Es abogada egresada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y llegó a MC en 2021, primero como candidata a regidora en Tuxtla Gutiérrez y como delegada de Mujeres del partido en la capital.

En 2024 se convirtió en la primera diputada local de Movimiento Ciudadano en la historia del Congreso de Chiapas.

Actualmente diputada local en la LXIX Legislatura del Congreso del Estado.

Se ha desempeñado como presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Seguridad Social, desde donde ha impulsado iniciativas relacionadas con la protección de los derechos laborales y el fortalecimiento del marco jurídico en favor de las y los trabajadores chiapanecos.

Durante su actividad legislativa ha participado en foros nacionales sobre trabajo y desarrollo económico.

Iniciativas destacadas

En su labor en la máxima tribuna del estado ha impulsado temas prioritarios de carácter social, tales como el reconocimiento del derecho a un sistema de cuidados integrales.

Además de la prohibición de las terapias de conversión, la protección laboral (respaldando la entrada en vigor de la “Ley Silla”).

Así como iniciativas que impulsan el bienestar y reconocimiento de la sintiencia animal.