Asume la nueva directiva compromiso y unidad

En un marco de fraternidad y calidez familiar, el Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI llevó a cabo su tradicional posada anual, evento que, más allá de la celebración navideña, sirvió para marcar el inicio de una nueva etapa institucional con la presentación oficial del XII Consejo Directivo (2026-2027).

La convivencia, que reunió a los involucrados y sus familias, destacó por fortalecer los lazos de compañerismo y unidad que caracterizan a este gremio, creando un espacio de cercanía y reflexión en el espíritu de las fiestas decembrinas.

Como parte central del evento, Noé Ruiz Velázquez, presidente saliente del XI Consejo, realizó el traspaso formal de responsabilidades, presentando a los nuevos integrantes y expresando su confianza en que darán continuidad a los proyectos en marcha. Les deseó el mayor de los éxitos en la noble tarea de guiar al colegio.

Misión

Los miembros del consejo, encabezados por el ingeniero Luis Alonso Nuricumbo Díaz como próximo presidente, aceptaron el compromiso con determinación. Su misión será impulsar el fortalecimiento profesional, la capacitación continua y el crecimiento institucional, siempre en beneficio del desarrollo de Chiapas.

En su primer mensaje, el ingeniero Nuricumbo Díaz agradeció la confianza de la membresía y subrayó que su gestión estará guiada por los principios de diálogo, concordia y trabajo colegiado, valores fundamentales de la organización. Asimismo, hizo extensivos sus deseos de paz, bienestar y prosperidad para todas las familias de ingenieros en esta temporada.

La posada se consolidó, una vez más, como un símbolo de la identidad del gremio: un punto de encuentro que renueva el espíritu de colaboración y proyecta un futuro de trabajo unido, orientado al desarrollo profesional y al servicio de la sociedad chiapaneca.