Asume Leobardo Pacheco dirección del Centro INAH

Este lunes, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Joel Omar Vázquez Herrera, designó al arqueólogo Leobardo Daniel Pacheco Arias como nuevo titular del Centro INAH Chiapas.

En el evento, el titular del INAH agradeció a la arquitecta Olivia Lara Jiménez, quien desde 2021 estuvo a cargo de dicha representación del instituto y “continuará contribuyendo a la protección y conservación del patrimonio cultural en la sección de Monumentos Históricos de este centro”.

Trayectoria

Vázquez Herrera subrayó que Leobardo Pacheco posee una “trayectoria comprometida con la protección, difusión y comprensión del patrimonio arqueológico, desde la investigación y el trabajo de campo, hasta la gestión cultural y comunitaria”.

Ejemplo de ello, dijo, fue su gestión de 2018 a noviembre de 2025, al frente del Corredor Arqueológico del Valle de Tlacolula (Covatlao), programa para el manejo, gestión, protección, conservación y difusión de las zonas arqueológicas de Mitla, Yagul, Lambityeco y Dainzú, en el Valle de Tlacolula, Oaxaca. Se trata de “uno de los corredores más complejos del país y, por ello, estamos seguros que tiene el perfil adecuado para dirigir el Centro INAH Chiapas”, anotó.

Asimismo, se consideró su desempeño como coordinador de las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla en los Valles Centrales de Oaxaca, inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, desde 2010, “donde ha conjugado la conservación patrimonial con el fortalecimiento de los vínculos comunitarios en torno a la memoria ancestral”, aseveró el antropólogo.